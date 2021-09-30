Karakol polisi 'araç plaka kaydı yok' dedi, Orak TEM'de çıktı

HDP Gençlik Meclisi üyesi Ezgi Orak, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Cebeci'de saat 17.00 sıralarında kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından zorla bir araca bindirilmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, arkadaşları Orak'ın “06 DB 3154” plakalı gri kornet bir araca bindirildiğini aktarmıştı. Orak'ın arkadaşları 155’i arayarak, kayıp ilanı verdi. Cebeci Karakolu’ndan Orak'ın arkadaşlarını arayan polis, isim, araç plakası alarak, kayıt oluşturdu. Sonrasında bir kez daha gençleri arayan karakol polisi, verilen araç plakasının kayıtlı olmadığını ve gençlerin karakola gelerek, ifade vermesini istedi. Orak'ın arkadaşlarının Cebeci Karakolu’na gittiği sırada Ankara TEM şube polisleri tarafından avukatlar arandı. Polisler, avukatlara Orak'ın TEM’e yeni getirildiği bilgisini verdi.

Avukatlar Orak ile görüşmek üzere TEM şubeye geçtiği öğrenildi.