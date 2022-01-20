Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık" açıklaması yapmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu ise "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli" dedi.

'Önce elindeki işleri bitirsin'

Bakan Karaismailoğlu, "Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor" ifadeleriyle ilgiliyse projede bazı belgelerin eksik olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi. Ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri, meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın."

'İlave dokümanlarda eksiklikler mevcut'

Karaismailoğlu, “İlave dokümanlarda da hâlâ asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki” ifadelerini kullandı.