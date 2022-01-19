İmamoğlu'ndan metro açıklaması: Bütün duraklara, üst geçitlere yazdıracağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Yağmursuyu Tüneli çalışmalarını inceledi. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu açıklamalarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden gelen yanıtı değerlendirdi.

İmamoğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün, "kesin projenin kendilerine iletilmediği; mimari projenin, depremle ilgili birçok raporun evraklar arasında olmadığı; evraklarda asal eksiklikler olduğu" yönündeki açıklaması ile ilgili şunları söyledi:

'Devlet adabına uygun davranmaya davet ediyorum'

"Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Yaklaşık 320-330 gündür Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı'nda süren müzakerelerin, görüşmelerin, toplantıların üzerine biz ne zaman ki bir açıklama yaptık Twitter üzerinden, aynı bir başka bakanın Twitter üzerinden 'İnceleme başlattık' demesi gibi, bu arkadaşlar Twitter üzerinden 'Şu evrakları eksik' diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu Twitter neymiş ya? Yani ben diyorum ya devletimizin kurumları, kamu kurumları trol benzetmesine yakışan yerler değildir. 'Trol gibi davranmayın' derken bunu ispat edercesine bu tarzda girişimler ve bu tarzda yazışma modelleri geliştiren insanları devlet aklına, devlet adabına uygun davranmaya davet ediyorum.

'Yazılarımıza cevap bile verilmedi'

Birincisi; 311 gün sonra, biz bu açıklamayı yapar yapmaz niçin bize böyle bir cevap verdiniz? İkincisi; bu yapılan da doğru değil, bu da yalan. Bakın, birkaç aşama daha söyleyeyim size. Israrla yazı yazdırttım. Ben talep ettim. Neyi? Sefaköy-Beylikdüzü hattı İBB'de kalmış, Sefaköy-İncirli hattı Ulaştırma Bakanlığı'nda kalmış. Ya arkadaş, bu bir bütün olmalı, bu bir bütün hat. Bakın, normalde Büyükşehir Belediyesi sırtından yük atmak ister. Biz öyle demedik, değerlendirelim, kredisini bütün konuşalım. Bunun yazısını yazdık. Ya bunun yazısına bile cevap verilmedi. Yazdığımız yazı şu: ‘Biz burayı talep ediyoruz, siz ne zaman yapacaksınız? Yapmayacaksınız İncirli-Sefaköy hattına bunu, İncirli-Sefaköy hattını Sefaköy- Beylikdüzü hattına ekleyelim. Ve bu şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunalım.’ Teklifimize cevap bile verilmedi. Yani cevap ne olabilir? 'Hayır biz yapacağız, size vermiyoruz' değil mi? Bak, bu cevap bile vermedi. İkinci cevap ne olabilir? 'Evet, verelim, siz yapın.' Bir şey yapın yani, iki tane kamu kurumu.

'Kanal manal olmayacak'

Bir başka konu, o tarihte, 3 Kasım'da konuşulan mesela mevzulardan ikisini söyleyeyim size: Bir; Kanal İstanbul'la bu projenin sorunu var mı sorusu? Ne kadar mühim? İki; daha hiç başlanmamış, bence başlanamayacak olan üç katlı tünel projesi var biliyorsunuz, boğazın altından geçen. İşte üstünden yol gidiyor, altından yol geliyor, ortasından metro geliyor diye bir proje. Ben o projeyi de uzaktan değil yakından takip ediyorum. Çünkü İstanbul'daydım ben. Sorunlarını biliyorum. TBM'le ilgili imalatın bile iki yıl süreceğini biliyorum. Ama buna rağmen takip ediyorum. Onun için biz Hızray projesini hazırladık. O daha rasyonel ve daha gerçekçi proje olduğu için. Bu üç katlı tünel bu hatla uyumlu mudur? Sorulardan birisi bu. Bir de Kanal İstanbul'la bu proje çakışıyor mu? Çünkü giden muhterem sayın Bakan döneminde yapılan projelerde orası köprüyle geçilmek istenmiş. Malum bir de D100 kara yolunu nasıl alacaksak 60-70 metre, 80 metre yükseklikten bir de onun köprüsü geçecek. Tabii bunun kamulaştırmaları, teknik zorlukları falan filan. Dedik ki 'Ya bu iş hem İstanbul’u yormasın ki Allah'ın izniyle orada kanal manal olmayacak hem de hadi kanalla da bir sorun olmasın' ama aynı zamanda yerin altından devam etsin diye ve biz işi yine yer altından çözdük zaten. Onun da cevabını verdik. Yani dedik ki evet bu kanalla ilgili bir sorunu yok. Üç katlı sisteminizden de ister üç katlı yapın ister yapmayın. Raylı sistemlerle de çok kolaylıkla entegre olacak bir hat tasarladığımızı onlara verdik ve ispat ettik.

'Söyleyeceğim bütün üst geçitlere yazsınlar'

Siyasi görev yaptıklarını da anlıyorum ama anlamak istemiyorum. Anlıyorum ama anlamak istemiyorum. O muktedir akılla, 'Arkadaş sen nasıl bu hatayı yaparsın' der de Beylikdüzü hattına Hazine onayını ek listede hızlıca çıkarırlar. Ben, bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar. Neyi yazsınlar? 'Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar.' Zaten geciktirdiler, çoktan olurdu ama onlar engelliyorlar. Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi bunları afişe edeceğim, her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah, bir akıl, o da vardır AK Parti'nin içerisinde, ama İstanbul'da ama Ankara'da, bu işe kendi ihtirasını ve şahsi menfaatlerini, şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mâni olurlar."

'Tebrik ediyorum'

İBB Başkanı İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçmeli Kürtçe dersi uygulama kararıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de "Türkiye Cumhuriyeti’nde her vatandaş kendi etnik kökenine dair dilini de öğrenmek ister ki hakkıdır. Yani bu vatandaşlık hakkıdır. İnancını da istediği gibi yaşama hürriyetine sahiptir. Milli Eğitim böyle bir adım atmışsa kendilerini tebrik ediyorum. Umarım buna ilgi duyan, gidip öğrenmek isteyen Kürt vatandaşlarımız gider kayıt yaparlar" dedi.