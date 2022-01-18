Bakanlıktan İmamoğlu’na metro yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu önceki gün Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık.” açıklaması yaptı.

Bakanlık: Metro projesinde bazı belgeler eksik

İmamoğlu’nun metro ihalesine onay vermeyen Ulaştırma Bakanlığı’na sert bir şekilde çıkış yapmasının ardından Bakanlıktan beklenen açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘”Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor” ifadeleriyle ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, projede bazı belgelerin eksik olduğu vurgulandı.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü- Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı’na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İBB tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde Genel Müdürlüğü’müzün onay verebilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapılmış, eksikler ise İBB temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” denildi.

'Hâlâ asal eksiklerin mevcut olduğu tespit edildi'

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların Genel Müdürlüğe ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor.

Detaylı eksik listesinin ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy- Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Genel Müdürlüğü’müz görüşü verilebilecektir.

Söz konusu hatta paralel Mahmutbey- Esenyurt hattı Genel Müdürlüğü’müz teklifi ile yatırım programına alınıp dört yıl önce ihalesi yapılmış olup fakat İBB hiçbir çalışma yapmamaktadır. İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir.”

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu’nun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden” paylaşımı ile tepki gösterdiği proje onay süreci hakkında İBB yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, İBB tarafından proje ve fizibilite çalışmaları tamamlanan, finansı hazırlanan, şehrin batı yakasındaki 3,5 milyon kişiye hizmet verecek 18,4 km’lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu’nun Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay beklediği belirtilerek, “6 raylı sistem hattıyla entegrasyon sağlayacak, metrobüs ve E-5 trafiğini rahatlatacak çok önemli proje, bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” denilmişti.

İmamoğlu, “Bana borçlanma, bütçe vs. safsatalarını açmasınlar. Bunu kim onaylamadı onun cevabını versinler” diyerek tepki göstermişti. “İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz” diyen İmamoğlu, “Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım!” ifadelerini kullanmıştı.