Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul arası 'süper hızlı tren'le 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arası ulaşımın "süper hızlı trenle yeni bir çağ atlayacağını" belirterek, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek" ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu yazılı açıklamasında, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" diye belirtti.

'Seçim sonrasında projemizi başlatacağız'

Yeni projelerden birinin süper hızlı tren hattı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, "Ülkemizin hedefleri büyük. Onun için daha büyük projelere imzalar atacağız. Onların da şimdiden planlamasını yaptık. Mega projelerimizle ekonomimizi, istihdamımızı, sanayimizi ve ihracatımızı dün olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Milletçe el ele, omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı.