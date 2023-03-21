Çorlu tren katliamı davasında bakım müdürü dinlendi: 'Kontrolleri Allah'a emanet yapıyorduk'

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin yargılamanın 14’üncü duruşmasında tanıklar dinlendi.

'Menfezdeki hat kesimi ile ilgili bilgi verilmedi'

Kazanın olduğu günde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Bakım Servisi’nde jeoloji mühendisi olarak görev yapan Yasin Baba, kazadan önce menfezdeki hat kesimi ile ilgili kendisine bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Baba, kazadan önce hazırlanıp iptal edilen bakım programı ihalesinin ise ödenek yetersizliği nedeniyle yapılmadığını anlattı.

'Kazadan sonra personel eksiğinin giderilmesi için talepte bulunuldu'

Yine kazanın olduğu dönemde Edirne Demiryolu 15. Bölge Bakım Müdürü olarak görev yapan Tuncay Kahraman da tanık olarak dinlendi. Kaza bölgesinin kendi alanı olmadığını öne süren Kahraman, kazadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine de günlük olarak bakılmadığını belirtti. Kahraman, kazadan sonra personel eksikliğinin giderilmesine yönelik talepte bulunduğunu dile getirdi.

Mehmet Öz: 'Bunlar hiçbir şeye vakıf değil'

Oğuz Arda Sel’in dedesi Mehmet Öz de duruşmada söz alarak, “Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Geliyorlar, gidiyorlar, görev yapmıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunlar hiçbir şeye vakıf değiller. Ceplerini doldurma amaçlı gelmişler. Sinirliyim. 5 senedir adalet arıyoruz. Ben beddua edemeyeceğim de kim edecek? Sonuç yok” dedi.

Oğlu Serhat Şahin’i olayda yaşamını yitiren Hüseyin Şahin de “Ben Türkiye’de olan şeyler için adaletimize bakmak istiyorum. Dün sel oldu, insanlarımız öldü. 40 gün önce deprem oldu, insanlarımız öldü. İnsanları ölüme terk ediyorlar. Bu ihalelere nasıl giriyorsunuz? Direkt içeri girmeleri lazım. Adaletli olmanızı istiyorum” diye konuştu.

Bakım Müdürü: 'Kontrolleri Allah'a emanet yapıyorduk'

Kazanın yaşandığı dönemde TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, duruşmada söz alarak, “Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun talepleri reddetme yetkisi vardı. Biz yeni makine talep ettik ve taleplerimizi reddetti. Allah’a emanet yapıyorduk. Benimle olan çözemediği bir şey var” suçlamasını yaptı.

Sanık avukatları, TCDD Genel Müdürlüğü görevlilerinin de davaya dahil edilmelerini talep etti. Heyet, talebi reddetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı 19 Temmuz 2023 tarihine erteledi.

Sanıklardan Celalettin Çabuk dışındaki sanıkların adli kontrol şartları ise devam edecek.