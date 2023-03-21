44 gün geçti, plansızlık giderilemedi: Aile hekimleri sağlıksız koşullara itiraz etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 44 gün geçti ancak bölgede barınmadan sağlık hizmetlerine birçok konuda yaşanan aksaklıklar giderilemedi. Ankara'dan deprem bölgesindeki illerde görev yapmak üzere gönderilen aile hekimleri sağlıksız koşullardan yakındı, plansızlığa dikkat çekti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yaşar Öztoprak, soL'a yaptığı açıklamada hekimlerin göreve "son dakikada" çağrıldığını ve belirsiz sürelerle çalıştırıldığını şu sözlerle aktardı:

"Kimin, ne kadar süre ile gideceği belli değil. Nereye gideceğimiz sonradan söyleniyor. Gelen bilgilere göre hekimler cumartesi göreve çıkmaları için genelde cuma günü aranıyor."

'Görevlendirme 1 haftayı aşmamalı'

Sağlık çalışanlarının daha kısa süreli ve planlı görevlendirilmesi gerektiğini belirten Öztoprak, "15 günden az görevlendirme süresi yok. Hem çalışma şartları uygun değil hem de psikolojik olarak maalesef uygun şartlar yok. Bölgede kalınan sürenin bir haftayı geçmesi çalışanın hem kendi sağlığı hem ortaya koyduğu emeğini açısından uygun değil. Görevlendirme süresinin bir haftayı aşmamasından fayda var" ifadelerini kullandı.

Çalışma koşullarının yanı sıra barınma ve beslenme imkanlarının da uygun olmadığını kaydeden Öztoprak, hekimlerin yaşadıkları zorlukları anlattı:

"Hekimlerin kaldığı koşullar iç açıcı değil. Bize gönderilen görüntülerde bir spor salonunda herkes yan yana yatıyor. Hekimler gidecekleri yerlerde daha faydalı olacakları bir şekilde organize edilmeli. Sağlık koşullarda barınmalılar. Hijyen koşulları sağlanmalı. 40 günden fazla süre geçmiş olmasına rağmen depremden hala uygun ve sağlıklı şartların sağlanmadı."

Deprem bölgesinde görev yapan hekimler spor salonunda kalıyor

Hem gönüllü hem mağdur

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunlar deprem bölgesinden dönünce sona ermiyor. Birçok kişinin gönüllü olarak maddi kayba uğradığını aktaran Öztoprak, "Bir hekim arkadaşımıza önce izin dilekçesi yazdırılmış. Döndüğünde de izin iptali için dilekçe yazdırılmış. Bu nedenle muayene sayısı düştü ve maddi kayba uğradı" dedi.

Ankara Tabip Odası'nın Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrıda bulunduğunu aktaran Öztoprak, görevlendirilen hekimlerin çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesini talep etti:

"Olağanüstü durumdan olağan koşullara geçişin sağlanması gerekiyorken, sağlık çalışanlarının sahiplenilmediğini görüyoruz. Görevlendirilen hekimler canla başla çalışıyor, çalışmak da istiyor ama insani ve tıbbi şartların sağlanması gerekiyor."