Karadeniz'i terk eden ABD savaş gemisi Gölcük'te

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Arleigh Burke dün itibariyle Karadeniz'i terk etti.

ABD Donanması 6. Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda geminin Karadeniz'i terk ederek Gölcük Limanı'na daha önceden belirlenmiş ziyaretini gerçekleştirdiği belirtildi.

USS Arleigh Burke 25 Kasım'da Karadeniz'e girmiş ve NATO müttefik ve ortaklarının çeşitli limanlarına uğramıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karadeniz'i terk eden USS Arleigh Burke'ün yerini Karadeniz'e giren Fransız donanmasına ait FS Auvergne güdümlü füze destroyerinin aldığı da belirtildi.

Rusya Donanması Karadeniz'e giren Fransız savaş gemisini izlemeye aldığını duyurdu.