Karadeniz'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Batı Karadeniz'deki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sel felaketinde 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Buna göre Kastamonu'da 15 kişi, Sinop'ta 2 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi. Bartın'da sel sularına kapılarak kaybolan bir kişiye ise halen ulaşılamadı.

Erdoğan ayrıca AKP'nin 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık" ifadesini kullandı.

AFAD tarafından gün içinde yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 10, Sinop’ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."