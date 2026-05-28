Karadeniz'de üç tankere İHA saldırısı

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Nakliye acentesi Tribeca’dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de seyreden üç farklı tankere yönelik bugün İHA saldırıları rapor edildi.

James II isimli Palau bayrağı altında seyreden ve boş olan tanker, Türkeli bölgesinin yaklaşık 50 mil (80 km) kuzeyinde hedef alındı.

Bloomberg'in haberine göre, Altura ve Velora isimli Sierra Leone bayrağı taşıyan ve yine boş olan bu iki tankerin, yakındaki bir bölgede gemiden gemiye operasyon gerçekleştirdikleri sırada saldırıya uğradıkları bildirildi.

Olayın hemen ardından bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi. Kıyı emniyeti botları, yardım amacıyla hızla olay yerine gönderildi.

Acente tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, her üç tankerdeki tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu teyit edildi.

Türkiye'de yetkililerden henüz olaya dair açıklama gelmedi.

Karadeniz'de tehlikeli gidişat

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz’de özellikle kıyı güvenliği tehlikeli bir aşamaya geçti. Arka arkaya Türkiye açıklarında ticari gemilere saldırıldı, Türkiye sınırları içerisinde İHA'lar boş arazilere düştü.

Tehlikeli gidişat, "bir NATO kararı mı" sorusunu akla getirirken gerilim Karadeniz'in durumunu ve Montrö'yü bir kez daha tartışmaya açma yolunun taşlarını döşeyebilir yorumu yapılmıştı.