Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 29.05.2026 , 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 , 18:04
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Ukrayna, Karadeniz’de Odesa Limanı’ndan Türkiye’ye doğru ilerleyen Vanuatu bayraklı bir Türk kuru yük gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.
Kiev yönetimi, saldırıda kullanılan İHA’nın Rusya’ya ait olduğunu ileri sürerken, geminin isabet aldığı ve hasar gördüğü belirtildi.
Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.
Dün de Türkiye’nin Karadeniz kıyılarına yakın bölgede üç petrol tankeri insansız hava araçlarıyla hedef alınmıştı.
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