Karadeniz’de Türk bayraklı balıkçı teknesine İHA saldırısı: 1 balıkçı yaşamını yitirdi

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Karadeniz’de Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda hasar alan DURU 67 adlı balıkçı teknesi batarken, teknedeki balıkçılardan biri yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saldırının 5 Haziran 2026’da Karadeniz’de, Kırım batısı ve Sivastopol açıklarında meydana geldiğini duyurdu. Komutanlık açıklamasında, Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisinin alındığı, saldırı sonucu hasar alan teknenin battığı belirtildi.

Yaralılar başka bir balıkçı teknesiyle tahliye edildi

Açıklamaya göre, saldırının ardından yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı tahliye ederek İnebolu yönüne hareket etti. İntikal sırasında yaralılardan durumu ağır olan bir balıkçı yaşamını yitirdi.

İnebolu Postası’nın haberine göre yaşamını yitiren balıkçının Trabzonlu gemici Cüneyit Varlık olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, TCSG-96 unsurunun BURAK KAYA isimli balıkçı teknesine saat 19.20’de, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde ve İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaştığını açıkladı. Yaşamını yitiren balıkçının cenazesi ve yaralı balıkçılar Sahil Güvenlik unsuruna alınarak tıbbi müdahaleye başlandı.

Yaralılar İnebolu’ya getiriliyor

Sahil Güvenlik açıklamasında, cenaze ve yaralı balıkçılarla birlikte İnebolu Limanı’na dönüşe geçildiği bildirildi.

İlk haberlerde, saldırının ardından yaralıların İnebolu Limanı’na getirildiği, limanda hazır bekleyen sağlık ekipleri ve Kastamonu UMKE tarafından ilk müdahalelerin yapıldığı belirtilmişti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının kaynağına ilişkin açıklama yok

Olayın nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklarda saldırının İHA ile düzenlendiği ileri sürülürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasında saldırının yöntemi ve kaynağına dair ayrıntı yer almadı.