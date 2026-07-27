Karadeniz’de askeri gerilim büyüyor: Romanya üç günde üç İHA düşürdü

Romanya ordusu, Karadeniz üzerindeki hava sahasına giren bir İHA’yı F-16 savaş uçağıyla düşürdü. Böylece Romanya, üç gün içinde ülkenin hava sahasına giren üç ayrı İHA’ya ateş açmış oldu.

Romanya Savunma Bakanlığı, son İHA’nın kıyı kenti Sulina’nın yaklaşık 12 kilometre kuzeydoğusunda, ülkenin karasuları üzerinde vurulduğunu açıkladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, cuma günü düşürülen ilk aracın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullandığı Şahed tipi bir İHA olduğunu söyledi. Cumartesi ve pazar günü vurulan diğer iki aracın kökenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

Rusya yönetiminden olaylara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Bükreş daha önce İHA’lara ateş açmıyordu

Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Rusya’ya ait olduğu belirtilen İHA’lar çok sayıda kez Romanya hava sahasına girdi. Ülkenin sınır bölgelerinde daha önce İHA parçaları da bulundu.

Bükreş yönetimi önceki ihlaller sırasında savaş uçaklarını havalandırmak ve bölgedeki halka uyarı göndermekle yetinirken, son üç olayda İHA’ların doğrudan vurulması Romanya’nın askeri tutumunda değişikliğe işaret etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, hava sahası ihlallerini “kabul edilemez ve tahammül edilemez” olarak nitelendirdi. Romanya Dışişleri Bakanlığı da Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.

Romanya Savunma Bakanı Radu Miruţă ise ülkenin hava sahasına giren araçlara müdahale etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Tuna limanları savaşın hedefinde

İHA olayları, Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki liman ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşandı.

Romanya, Ukrayna’yla yaklaşık 650 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Ukrayna’nın İzmail ve Reni limanları ise Tuna Nehri’nin Romanya kıyısının hemen karşısında bulunuyor.

Karadeniz limanlarının savaş nedeniyle kısmen devre dışı kalmasının ardından Tuna üzerindeki limanlar, Ukrayna tahılının ve diğer ürünlerin dış pazarlara ulaştırılmasında daha önemli hale geldi. Rusya’nın bu bölgeye yönelik saldırıları, Romanya hava sahasında yaşanan İHA olaylarının da artmasına yol açtı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, yalnızca Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla sınırlı değil. Karadeniz, tahıl taşımacılığından enerji nakil hatlarına kadar çeşitli ekonomik güzergâhların yanı sıra Rusya ile NATO arasındaki askeri rekabetin de yoğunlaştığı alanlardan biri haline geldi.

NATO doğu kanadındaki yığınağını artırıyor

Romanya, savaşın başlamasından bu yana NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz’deki askeri yapılanmasının önemli merkezlerinden biri haline getirildi.

Ülkedeki NATO askerlerinin ve savaş uçaklarının sayısı artırılırken, hava savunma sistemleri ve İHA önleme araçları da bölgeye konuşlandırıldı. Belçika’nın Romanya’da yaklaşık 300 askeri bulunuyor. Bükreş yönetimi ayrıca NATO’nun doğu kanadındaki hava savunma faaliyetleri kapsamında İHA’lara karşı geliştirilen sistemleri kullanıyor.

NATO yönetimi, son olayların Romanya ve ittifak yetkilileri tarafından incelendiğini açıkladı. İttifak ülkeleri bir yandan bölgeye daha fazla askerî sistem yerleştirirken, diğer yandan savunma harcamalarını ve silahlanma programlarını büyütüyor.

Romanya’nın İHA’lara ateş açmaya başlaması, Ukrayna’daki savaşın Karadeniz’de daha geniş bir askerî karşılaşmanın gerekçesi haline getirilmesi ihtimalini de gündeme getiriyor. Rusya’nın saldırıları ile NATO’nun bölgedeki askerî tahkimatı birbirini beslerken, Karadeniz ve Tuna hattındaki gerilim giderek daha fazla ülkeyi savaşın doğrudan tarafı haline getirebilecek bir nitelik kazanıyor.

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