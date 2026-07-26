AKP'nin yargı sopası şimdi de emperyalizm için devrede: NATO'yu eleştirmek 'kin ve düşmanlık' sayıldı

Tarihi Ankara Şeker Fabrikası arazisini gasp ettiler, işçileri çıkartıp lojmanları yıktılar, NATO liderlerine şov yapmak için Ankara Havalimanı'nı genişletip VIP karşılama salonları inşa ettiler...

Sınavları ertelediler, öğrenci yurtlarını tahliye ettiler, etkinlikleri yasakladılar, kamu emekçilerine idari izin yazdılar...

Asfaltları yenilediler, çukurları doldurdular, ilave yollar yaptılar, peyzaj düzenlemesine giriştiler...

Metro duraklarını kapattılar, protokol güzergahındaki evleri boyadılar, gecekonduların önüne set çektiler, inşaat faaliyetlerini durdurdular...

Yabancı heyetlerin hastanelerde denetime çıkmasına izin verdiler, zirveye katılacaklara VIP muamelesi yapılmasını istediler, acil servislerde izole alan oluşturulmasını talep ettiler...

Yüzlerce devrimcinin, yurtseverin evini bastılar, günlerce gözaltında tuttular, tutuklama kararları verdiler...

NATO Zirvesi, tüm bu onursuzlukların gölgesinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirildi.

Zirve yapıldı yapılmasına fakat onursuzlukların sonu gelmiyor.

AKP iktidarının hoşuna gitmeyen sesleri susturmak için adeta bir yargı sopasına dönüştürdüğü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması, şimdi de NATO'yu eleştirenlere karşı kullanılmaya başlandı.

NATO'yu eleştiren yurttaş ifadeye çağrıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan bir yurttaş, bugün Güvenlik Büro Amirliği tarafından ifadeye çağrıldı.

Gerekçe, NATO'nun resmi X hesabındaki bir paylaşımın altına yapılan yorumdu:

"Çocuk istismarcısı, katil, sapıklar topluluğu NATO ülkemizden defol."

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrılan yurttaşa, söz konusu paylaşımı yapıp yapmadığı soruldu.

Paylaşımı kendisinin yaptığını belirten yurttaş, emperyalizme ve emperyalizmin terör örgütü NATO'ya karşı sergilediği tavrın arkasında durarak "Pişman değilim" dedi.

NATO'ya yönelik eleştirinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi bir suçlama üzerinden soruşturma konusu yapılması, yargı mekanizmasının muhalif sesleri bastırmadaki işlevini bir kez daha gözler önüne serdi.

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