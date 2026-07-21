NATO Zirvesi öncesinde tutuklanmışlardı: TEMA gönüllülerinin de aralarında olduğu 8 kişiye tahliye kararı

Ankara’da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi kentte olağanüstü hal ilan edilmiş, aralarında sol, sosyalist örgütlerin temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Skandal tutuklamalardan biri de TEMA gönüllülerine yönelik olmuştu. Piknik dönüşü Doruk Maden işçilerini ziyaret etmeleri suç ilan edilen gönüllüler "terör" ile suçlanarak tutuklanmıştı.

Zirveden 12 gün sonra, 8 kişinin tahliyesine karar verildi.

ANKA'nın haberine göre, hakkında tahliye kararı verilenler arasında TEMA Vakfı üyeleri, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ve akademisyen Emel Memiş de bulunuyor.

Tahliye sayısının artması bekleniyor.

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