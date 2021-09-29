Karadeniz için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00 arasında etkili olacağı bildirildi.

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için uyarı yapılan açıklamada da, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri ile Samsun’un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.