'Karadeniz gazı iletim hattına verildi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız."

'İlk etapta 10 kuyuda üretim olacak'

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yı içinde 40'lara kadar çıkracağız. 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak" diye konuştu.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız" dedi.

'Karadeniz'de keşif potansiyeli yüksek'

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin, "Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Dönmez, "Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük" dedi.

27 Nisan'da nükleer yakıtın Akkuyu Nükleer Santrali'ne geleceğini kaydeden Dönmez, 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini söyledi.