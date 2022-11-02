Karadağ'da cumhurbaşkanının 'hükümet kurma yetkisini' kısıtlama kararı

Karadağ Meclisi, Sırp yanlısı partilerin oluşturduğu Demokratik Cephe (DF) ittifakı tarafından teklif edilen, "cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kimseye vermemesi halinde Meclis çoğunluğunun desteğine sahip adayın görevi üstlenmesini" öngören yasal düzenlemeleri onayladı.

Karara, DF'nin yanı sıra Başbakan Dritan Abazović başkanlığındaki URA Hareketi de destek verirken düzenleme, toplamda 41 vekilden "kabul oyu" aldı.

DF Milletvekili Predrag Bulatović, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Milo Đukanović'in, meclisin çoğunluğunun desteğine sahip adaya hükümeti kurma görevini vermeyi reddettiğini belirterek düzenlemenin ülkedeki siyasi krizi çözeceğini kaydetti.

Karadağ'da siyasi lkriz

Karadağ'da Dritan Abazović başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci, siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazović başkanlığındaki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Milo Đukanović'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekić'in ismini iletirken Đukanović, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekić'e vermeyi reddetmişti.

Đukanović, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu. (AA)