Almanya'dan Sırbistan'a 'AB ile Rusya arasında seçim yap' mesajı

Almanya hükümeti Sırbistan'a Avrupa Birliği'ne katılmak mı yoksa Rusya ile ortaklık mı istediği konusunda bir seçim yapması gerektiğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre bir Alman hükümeti temsilcisi Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak "Jeopolitik gelişmeler ışığında bir karar verme ihtiyacı doğuyor" dedi.

Sözkonusu açıklama Berlin'de altı Balkan ülkesinin daha yakın işbirliğini görüşecekleri toplantının iki gün öncesine denk geldi.

20 yıl önce NATO tarafından bombalanan Sırbistan şimdi AB'ye katılma arayışında.

Ajansın ismini vermediği Alman hükümeti temsilcisi, Rusya ile Sırbistan arasında işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmasının "şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla" karşılandığını söyledi ve bu anlaşmanın AB'ye katılım adaylarının aynı zamanda Rusya'ya karşı AB yaptırımlarını benimsemeleri beklentileriyle uyuşmadığını dile getirdi.

2012'den beri AB'ye katılmak için aday olan Sırbistan, Eylül ayında ikili ve çok taraflı faaliyetler için Rusya ile düzenli dış politika istişareleri yürütmeye karar vermiş, bu hamle AB tarafından rahatsızlıkla karşılanmıştı.

Reuters'a konuşan Almanya hükümet temsilcisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu "sarkaç pozisyonu"nun farkında olduğu izlenimi edinildiği görüşünü dile getirdi. Temsilci, Vucic'in ülkesini AB doğrultusunda yönlendirmeyi seçmesi durumunda Almanya hükümetinin desteğini alacağını söyledi.

Temsilci "Aksi yönde gitmeye karar verirse bunun karşılığı da tam tersi olacak" ifadesini kullandı.