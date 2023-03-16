Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic meclisi feshetti

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, mevcut meclisin feshedilmesi kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Karadağ 27. Dönem Meclisi feshedilmiştir. Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından alınan karar, alındığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İlgili karar Resmi Gazete'de de yayımlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Karadağ'da yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermiş, hükümeti kurmakla görevlendirilen Miodrag Lekic çoğunluğun desteğini alamamıştı.

Meclisin feshedilmesinden 100 gün sonra Karadağ'da erken genel seçim düzenlenebilirken, ülkede mayıs sonu veya haziran başında seçime gidilebileceği ifade ediliyor. (AA)