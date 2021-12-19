Karaburun'da göçmenleri taşıyan kamyon evin duvarına çarptı

İzmir kıyılarından Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu kamyon kaza yaptı. Olay, bugün saat 16:00 sıralarında, Karaburun'un İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Kasası brandayla kapatılmış bir kamyon, rampayı çıkmaya çalışırken bir anda kontrolden çıktı. Geri geri kayan kamyon, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kamyon sürücüsünün ev sahiplerini polis çağırmamaları konusunda ikna etmeye çalıştığı sırada kamyonun brandasını yırtan çok sayıda göçmenin hızla etrafa dağıldığı görüldü.

Kamyondan çıkıp Karaburun'da mahalle aralarına ve makilik alana dağılan 80'e yakın Afgan ve Pakistanlı göçmen, polis ve jandarmayı harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alırken 50’ye yakın kaçak göçmeni de yakaladı. Polise bıçak çektiği öne sürülen bir göçmenin de gözaltına alındığı kaydedildi. 25'in üzerinde sığınmacınınsa halen arandığı öğrenildi.

Afgan ve Pakistanlı göçmenlerin, bin dolar ila 3 bin dolar arasında ücretler karşılığında, Karaburun'dan botlarla karşıdaki Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığı belirtildi.

Karaburun'un Yaylaköy yolunda da benzer bir şekilde içi kaçak sığınmacı dolu başka bir kamyonun daha ele geçirildiği bildirildi. (ANKA)