Karabük'te su kesintisi 5 gününde: 'Çayda yıkanmak zorunda kalıyoruz'

Patlayan su borularının tamir edilmesini isteyen Üçevleri köyü sakinleri yetkililere seslendi.

Haber Merkezi

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Üçevler köyüne, şiddetli yağışların ardından su borusu hatlarında yaşanan kırılmalar nedeniyle 5 gündür su verilemiyor.

Köy sakinlerinden Sadık Şahin, yaşadıkları mağduriyeti çektiği videoda anlattı ve yetkililere seslendi:

''Yağmurlarda dolayı su borularımız kırıldı. 5 gündür su yok. Gençler çayda yıkanmak zorunda kalıyor. Ben 50 yaşımda çayda yıkanmak zorunda kalıyorum. Yatalak hastalarımız var, çoluk çocuk var, bahçelerimiz var her şeyimiz perişan oldu. 5 gündür sularımız yok. Hiç mi yetkili yok?

3 gün yağmur yağdıysa su boruları kırıldıysa bunu yapma imkânları yok mu? Sesimize kulak verin perişan durumdayız. Karahasanlar, Yukarısaray, Gövez, Üçevler komple sularımız yok. Mağdur olduk.'' (ANKA)

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