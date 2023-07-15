Karabük'te su kesintisi 5 gününde: 'Çayda yıkanmak zorunda kalıyoruz'

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Üçevler köyüne, şiddetli yağışların ardından su borusu hatlarında yaşanan kırılmalar nedeniyle 5 gündür su verilemiyor.

Köy sakinlerinden Sadık Şahin, yaşadıkları mağduriyeti çektiği videoda anlattı ve yetkililere seslendi:

''Yağmurlarda dolayı su borularımız kırıldı. 5 gündür su yok. Gençler çayda yıkanmak zorunda kalıyor. Ben 50 yaşımda çayda yıkanmak zorunda kalıyorum. Yatalak hastalarımız var, çoluk çocuk var, bahçelerimiz var her şeyimiz perişan oldu. 5 gündür sularımız yok. Hiç mi yetkili yok?

3 gün yağmur yağdıysa su boruları kırıldıysa bunu yapma imkânları yok mu? Sesimize kulak verin perişan durumdayız. Karahasanlar, Yukarısaray, Gövez, Üçevler komple sularımız yok. Mağdur olduk.'' (ANKA)