Çiftçilerin elektrik kesintisi eylemine müdahale: Traktörlere el konuldu, çok sayıda kişi gözaltında

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şalıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kesintilerini protesto eden 20'den fazla çiftçinin gözaltına alındığını ve traktörlerine el konulduğunu aktardı.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“Jandarmanın çiftçilere yönelik ölçüsüz, orantısız ve sert müdahalesini fotoğraflayan ve görüntüleri çeken kişiler dahi apar topar gözaltına alındı.

Çiftçilerin yol kenarında bekleyen traktörlerine de el konulup götürüldü. Bugüne kadar Batı illerinde eylem yapan hangi çiftçinin traktörüne el konuldu? Çiftçinin traktörüne el koyup götüremezsiniz! Traktörle hangi suç işlendi? Traktörle esrar mı taşındı, eroin mi taşındı?

Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun ‘Eşyanın müsaderesi’ başlıklı 54. maddesine aykırıdır. Anayasa’mıza göre mülkiyet hakkı yalnızca kanunla, kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir. DEDAŞ’ı protesto eden çiftçilerin, protestoyla hiçbir ilgisi olmayan traktörlerine el konulması hiçbir kamu yararı amacını karşılamamaktadır.''