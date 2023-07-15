Rize'de minibüsçülerden eylem: AKP'li meclis üyesiyle tartışan başkan gözaltına alındı

Rize’de şehir içi minibüs şoförlerinin, minibüs ücretlerine zam talebinin görüşüldüğü encümen toplantısında AKP’li Belediye Meclis üyesi Kadir Öksüz ile Rize Şehir İçi Dolmuşçular Kooperatif Başkanı İsmail Uzunsakal arasında tartışma yaşandı.

Öksüz, kendisini darp ettiği iddiası ile Uzunsakal’dan şikayetçi oldu. Uzunsakal, gözaltına alındı.

Olay sonrası Atatürk caddesi üzerinde bulunan AKP Rize İl Başkanlığı yakınlarında toplanan minibüsçüler, Kooperatif Başkanı Uzunsakal’ın serbest bırakılması için Rize Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı önünde toplanarak iki saat boyunca eylem yaptı.

Minibüsçüler, AKP İl yöneticileri ile görüşmek istedi. Ancak talepleri yerine getirilmedi. Polis, AKP İl Başkanlığı’nın binasının etrafında güvenlik önlemi aldı. (ANKA)