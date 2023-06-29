Karabük'te kadın cinayeti: Tutuksuz yargılanan zanlı, gelinini öldürdü

Karabük'te "cinsel istismar" suçlamasıyla girdiği infaz kurumundan tutuksuz yargılanmak üzere geçen hafta tahliye edilen Tarık Ç. isimli saldırgan, 19 yaşındaki gelinini tabanca ile öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tarık Ç; eşi G.Ç, oğulları S.Ç ve M.Ç ile 19 yaşındaki gelini Karbeyaz Ç'nin yaşadığı Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki eve gitti.

Müstakil binanın üçüncü katındaki daireye tırmanarak balkondan içeri giren Tarık Ç, hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda; Tarık Ç, tabancayla ateş ederek Karbeyaz Ç'yi yaraladı. Evdekilerin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrollerde Karbeyaz Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir süre sonra yakalanan Tarık Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İfadesinde; yaklaşık 3 ay önce S.Ç. ve Karbeyaz Ç. ile düğün meseleleri nedeniyle aralarında sıkıntı yaşandığını öne süren zanlının, iftira atarak cezaevine girmesine neden olduğunu iddia ettiği oğlu ve gelini ile kendi eşini öldürmek maksadıyla ikamete gittiğini, tabancayla gelinini vurduktan sonra yaşanan arbededen yararlanarak kaçtığını anlattığı öğrenildi. (AA)