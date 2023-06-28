Adana'da kadın cinayeti: İşyerine gidip tabancayla öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde Rıdvan S. (29) "ilgisine karşılık vermeyen" Sultan E.'nin (27) Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çalıştığı işyerine gitti.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan E.'ye tabancayla ateş açan Rıdvan S. daha sonra aynı silahla intihar etti.

İşyeri çalışlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Sultan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)