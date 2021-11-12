Karabük'te iş cinayeti

Karabük’te haddehanede işçi olarak çalışan Serdar Demirel, üzerine düşen demir yığının altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Serdar Demirel isimli işçinin üzerine istifli halde bulunan inşaat demirleri düştü. Sağlık ekipleri tarafından demirlerin altından çıkartılan 20 yaşındaki Demirel'in hayatını kaybettiği belirledi. Demirel’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.