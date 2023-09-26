Karabağ'da yakıt depolama alanında patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla yaralı

Azerbaycan'ın askeri operasyonunun ardından ateşkesin sağlandığı Karabağ'da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında patlama meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre; dün akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği, ölenlerin sayısının netleştirilemediği, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu ifade edildi. (AA)