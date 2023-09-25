TÜBİTAK SAGE'de patlama: Valilik bir kişinin yaşamını yitirdiğini 'eks oldu' diye duyurdu

Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Valilik 'bir vatandaşımız eks oldu' diye duyurdu

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara Valiliği'nin açıklamasındaki "eks olmuştur" ifadesine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Mamak Belediye Başkanı: Bir personel hayatını kaybetti, yaralı yok

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK SAGE’de bir depolama alanında patlama sonucu bir personel hayatını kaybetmiştir. Yaralı başka bir personel bulunmamaktadır.

Herhangi bir yangın ve benzer bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.