'Kara gün dostu' TMO artık mahsulünü aldığı çiftçiye ödeme yapamıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) daha önce ürün teslimatında sorun yaşayan çiftçiler, bu defa sattıkları mahsulün ödemesini alamadı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, il içerisinden kendisine ulaşan birçok çiftçinin, 30 günlük vadenin geçmesine rağmen ödeme alamadığını bildirdiğini söyledi.

TMO'nun randevu sisteminin görüntüsünü paylaşan Tanal, çiftçilerin “TMO, zaten bizi yeterince mağdur etti. Buğdayımızı peşin parayla almadı. Şimdi vade süresi dolmasına rağmen bize ödeme yapmıyor. Devlete güvenmeyeceksek, kime güveneceğiz? TMO’nun borcunu aksatması yüzünden iyice perişan olduk. TMO’nun belirtilen sürece ödeme yapacağını düşünerek kendimizi ayarladık. Ödemelerimizi ona göre planladık. Çek ödememiz var. Hepten battık!” dediğini aktardı.