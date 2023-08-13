Hatay'da Dursunlu halkı okulunu istiyor: Taleplerimiz yerine getirilmezse yolu kapatacağız

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi halkı yıkılan Gazi İlkokulu öğrencilerinin taşımalı eğitimle başka mahallelere gönderilmesine yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Beslenme, ulaşım ve güvenlik sorunlarına dikkat çeken ve artan sınıf mevcutları nedeniyle nitelikli eğitimin nasıl sağlanacağını sorgulayan veliler, çocuklarının kendi mahallelerinde eğitim görebilmesinin sağlanmasını talep etti.

Veliler talepleri karşılanmazsa önümüzdeki hafta Sümerler Yolu'nu kapatmak üzere yürüyüşe geçeceklerini duyurdu.

'Çocuklarımızın kendi mahallemizde nitelikli eğitimi sağlanmalı'

Dursunlu halkı, TKP ve Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan velilerden Yelda Açıkgöz şunları söyledi:

"Depremin üzerinden 6 ay geçti. Çocuklarımiz o günden bu yana ne eğitimlerini düzgün alabildi ne de en temel ihtiyaçlarına ulaşabildi. 6 aydır açlık, susuzluk, işsizlik ve elektrik kesintileriyle boğuşan bizler bir de çocuklarımizin eğitimden uzak kalmasını istemiyoruz. Deprem sürecinde ortalıkta görünmeyen ancak seçim zamanı ortaya çıkıp dostlar pazarda görsün diye ortalığa çıkan iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, belediye başkanları ve milletvekilleri bizleri yine kaderimize terk ettiler. Yaptığımız ilk eylemin hemen arkasından okulumuzu alelacele yıkanlar çocuklarımızın başka mahallelere taşımalı eğitim için kaydedileceğini söylüyorlar ancak kimse bu çocukların güvenlikleri, beslenmeleri, artan sınıf mevcutlarinda nitelikli bir eğitimin nasıl sağlanabileceğinden bahsetmiyor. Talebimiz bellidir çocuklarımızin kendi mahallemizde eğitim alabilmeleri için şartlar sağlanmalı. Ayrıca sağlık, beslenme ve hijyen şartları için suyumuz, elektriğimiz kesintisiz verilmelidir. Eğer taleplerimiz yerine getirilmezse haftaya bugün buradan Sümerler yolunu kapatmaya, yürüyüşe geçeceğiz."

Aynı aileden çocuklar başka okullara gönderiliyor

TÖB-SEN Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı ise yaptığı konuşmada öğrencilerin taşımalı eğitimle niteliksiz bir eğitime sevk edildiğini söyledi. Ağır hasarlı olmayan okulların da yıkılarak şantiyeye çevrildiğini ifade eden Hasırcı aynı aileden çocukların başka okullara gönderilmesinin de önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

Defne'de çocukların suya, gıdaya, elektriğe ulaşamazken bir de eğitime de ulaşamadıkları vurgulanan basın açıklamasında bu eylemlerin ilçe geneline yayılacağı duyuruldu.

TKP adına konuşan Murat Özdemir ise "Burada aylardır ne elektrik ne su ne toplu taşıma hizmetleri doğru düzgün veriliyor" dedi. Yetkililerin mahalle halkına söz verip yerine getirmeyerek oyaladığını dile getiren Özdemir, buradaki mücadelenin bir parçası olduklarını ve nitelikli eğitim için de ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Özdemir yarına kadar bu sorun çözülmezse Sümerler Yolu'na yürüyerek yolu kapatacaklarını dile getirdi.