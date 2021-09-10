'Kara Baron'un torunu ABD'nin Afganistan'dan çekilişini yermek için Bolşeviklerden kaçışı övdü

Rus Çarlık Generali ve kötü şöhretli 'Kara Baron' Pyotr Vrangel'in torunu Wall Street Journal'a yazdığı mektupta ABD'nin Afganistan'dan çekilme stratejisini Beyaz Ordu'nun Kırım'dan kaçışıyla karşılaştırdı. Bu fırsatı ABD Başkanı Joseph Biden'ı yermek için kullanan Vrangel'in torunu Peter Basilevski, ayrıca dedesinin kaçarken kaydettiği 'başarıyı' da överek değerlendirdi.

Bolşevilk Devrimi'ni takiben başlayan iç savaşta saldığı kötü ünüyle tanınan Vrangel'in torunu yazdığı yazıda Biden'ı Afganistan'dan tahliyeler konusuna 'beceriksizlikle' suçlarken "Büyükbabam Korgeneral Peter N. Vrangel, Rusya'nın Bolşevik karşıtı Beyaz Ordusu'nda sonsuz derecede daha az kaynağa sahipken, ilerleyen Kızıl Ordu karşısında Kasım 1920'de Kırım'dan deniz yoluyla 7 bin çocuk da dahil olmak üzere 150 bin sivil ve askeri tahliye etti" diyerek iki olayı karşılaştırdı. Biden 124 bin kişiyi tahliye ettiklerini açıklamıştı.

Dedesinin Kızıl Ordu'nun Sivastopol'a girmesinden iki saat önce kentten kaçtığını hatırlatan Basilevski, "iki saat önce ayrılan son kişi oydu. Aradaki fark, planlama ve öngörü ile Afganistan'daki ABD hükümetinin üç yönetim üzerindeki bürokratik beceriksizliğiydi" diyerek ABD'nin Obama, Trump ve Biden hükümetlerini suçladı.

Basilevski, kendisinin "iş dünyasındaki ve askeriyedeki deneyimlerine" atıfla ABD Hükümeti'nin Afganistan'dan çekilerek "Tüm tavsiyelere karşı, ancak kişinin kendi tanımladığı bilgelik ve yargı duygusuna dayanarak kötü bir karar verdiği"ni ifade ederken Biden'a çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kabil'deki tahliyelere 14 Ağustos'ta başlayan ABD 30 Ağustos'ta tahliyeleri sonlandırdığını duyurdu. Bu tahliyeler sonrası birçok ABD'li ve 20 yıllık işgal sırasında onlarla işbirliği yapan kişi Afganistan'da kaldı.

Biden tahliyeleri "olağanüstü bir başarı" olarak övdü ve hiçbir ulusun böyle bir şey yapmadığını söyledi.

Vrangel'i nasıl bilirdik?

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi öncesinde Pyotr Vrangel Rusya İmparatorluğu Ordusu'nda görev alırken 'Kornilov Olayı' olarak bilinen darbe girişiminin büyük destekçisi olarak öne çıkmıştı. Ancak Vrangel ününü Devrim'in ardından verdiği savaşla duyurmuştu.

Rus İç Savaşı patlak verdiğinde Beyaz Ordu'ya katılan Vrangel, Kafkas seferine katıldı ve Temmuz 1919'da Çaritsin'i (daha sonra ismi Stalingrad olan kent) ele geçiren ordunun başına geçti.

Vrangel, komutanı General Anton Denikin'in savaşı yönetme şekline muhalefetinin yanı sıra sivillere ve emrindeki askerlere karşı acımasızlığıyla nam saldı. Beyazların ellerinde tuttuğu Güney Rusya'nın askeri diktatörü olan Vragnel, kendisi dışındaki diğer komutanları yağmalardan elde ettikleri paralarla "sefahat, kumar ve vahşi seks partileri" düzenlemekle suçlarken, 1920'lerin başında Denikin'e komplo kurmaktan görevden alındı. Ancak Kızıl Ordu'nun ilerlemesi üzerine Nisan 1920'de göreve geri çağrıldı ve Beyaz Ordu'nun Kırım'daki başkomutanı oldu.

6 ay boyunca Kırım'da savaşan Vragnel Kasım 1920'de Rusya'dan işgal altındaki İstanbul'a kaçtı ve 1928'deki ölümüne kadar Sovyetleri yıkmak için kurulan "Göçmenler Hareketi" olarak kendisini tanımlayan askeri örgütün liderliğini yaptı. Söz konusu göçmenler hareketinden birçok subay 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya saflarında yer aldı.