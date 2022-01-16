Kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı

Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu.

Haber Merkezi

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu.

Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yollarda beyaz bir tabaka bırakırken araçlara zor anlar yaşattı.

Haber

Doğalgaza zam üstüne zam yapmışlardı: Şimdi de 'destek' açıklaması geldi