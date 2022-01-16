İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu.
Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yollarda beyaz bir tabaka bırakırken araçlara zor anlar yaşattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı
Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu.
Haber Merkezi
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu.
Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yollarda beyaz bir tabaka bırakırken araçlara zor anlar yaşattı.