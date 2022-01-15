Doğalgaza zam üstüne zam yapmışlardı: Şimdi de 'destek' açıklaması geldi

Doğalgaza art arda yapılan zamların ardından yurttaşların tepkileri sürüyor.

Zamlar sonrası şimdi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "4 milyon haneye 450 ile 1150 lira arasında ısınma desteği yapılacağını" söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri belirten Yanık, Şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, Mart'ın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.