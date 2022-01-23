Kar Türkiye genelinde birçok karayolunu kapattı: İşte kapanan yolların listesi

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti, pek çok karayolu trafiğe kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bugün saat 22.30 itibariyle kapalı olan yolları açıkladı.

KGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"23 Ocak 2022 Pazar Saat 22.30 itibarıyla ülkemizdeki önemli karayolu güzergahlarında, güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Konya'yı Ankara, Antalya, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Pınarbaşı-Gürün ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Göksun Yolu TIR hariç araç trafiğine açılmıştır.

Sivas-Erzincan Yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sariveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Elazığ-Bingöl İl Sınırı-Karliova Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bingöl-Erzurum Yolu Tır Trafiğine kapatılmıştır.

Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatılmıştır.