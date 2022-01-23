Bolu Dağı Tüneli kapandı, yolda kalan yurttaşlar yardım istedi

Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli, yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolda kalan yurttaşlar, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarda yardım çağrısı yaptı.

Bolu’da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, Bolu Dağı Tüneli’nde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli araç geçişine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyol üzerindeki sürücüler ve yolcular, yaklaşık üç saattir yolun trafiğe açılmasını bekliyor.

Anadolu Otoyolu'nda mahsur kaldığını belirten bir vatandaş, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Yaklaşık üç saattir aynı bölgede mahsur kaldık. Hiçbir yardım ulaşmadı. Küreme aracı dahi giremiyor. Trafiğin hali... İstanbul yönü Bolu Dağı... Tünelin tam giriş ağzı, iki yön de kapalı. 20-25 santimi buldu kar" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan Kızılay ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve sıcak içecek yardımında bulundu. (ANKA)