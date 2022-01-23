Ankara Valisi: İlimizden İstanbul istikametine yola çıkmayın

Ankara Valisi Şahin, 'İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” dedi. 

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” ifadelerine yer verdi.

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