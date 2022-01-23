Ankara Valisi: İlimizden İstanbul istikametine yola çıkmayın

Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” dedi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” ifadelerine yer verdi.