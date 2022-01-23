D100 karayolu Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle D100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluk sebebiyle de trafik İstanbul yönünde durduruldu.

Bolu’da, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu D100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 Karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine, Bolu Dağı Tüneli ise ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Araçların TEM Otoyolu’na verilmesinin ardından Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluk yaşandı. Oluşan yoğunluk sebebiyle TEM’in İstanbul yönü de trafiğe kapatılarak araçlar tünel girişinde durduruldu. Trafik yoğunluğunun azalmasının ardından TEM’in İstanbul yönü yeniden trafiğe açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada da "D100 BoluDağı Geçişi yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır" denildi.

KGM ayrıca yoğun kış koşulları nedeniyle ülke genelinde ulaşıma kapalı olan yolları açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 27 Ocak tarihine kadar sürmesi beklenen kötü hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağıran KGM, internet sitesindeki ulaşıma kapalı olan karayolları listesini güncelledi.

Saat 16:00 itibariyle ulaşıma kapalı durumda olan yolların listesi şöyle:

“Gaziler-Karaurgan, Bingöl-Diyarbakır-Yenisu, Genç-Yenisu, Kaman-Kızıközü, Kaman-Savcılı-Kırşehir, Arguvan-Divrigi-Arapgir ayrımı, Hekimhan-Arguvan, Alibeyhüyüğü-Akören, Akören-Akkise, Kocaali-Hendek, Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik, Sarıveliler-Alanya, Hirfanlı Barajı-Sarkışla, Pınarbaşı-Örenşehir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TIR trafiğine kapalı), Bahçe-Nurdağı-Gaziantep, Soğuk Çermik-Yıldızdağı, Divriği-Arapgir Devlet Yolu, Sivas-Erzincan, Altınayla-Kangal, Akören-Akkise, Konya-Akören-Bozkır Avdan, Emirgazi-Aksaray, Aksaray-Nevşehir, Yozgat il sınırı-Yıldızeli, Nevşehir-Acıgöl-Aksaray, Gemerek-Sızır-Çayıralan, Gemerek-Çepni-İnkışla, Erzurum-Tekman, Gürün-Darende, Gölbaşı-Haymana, Sincik yol ayrımı-Yarpuzlu, Sincik-Malatya il sınırı, Adıyaman-Çelikhan-Kuyucak, Kayseri-Malatya, Besni-Beşyol-Suşehri-Şerefiye-Zara, Bozkır-Seydişehir, Erkenek-Gölbaşı, Sarkışla-Pınarbaşı, Sarkışla-Altınyayla, Sarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni, Sarkışla-Ortaköy, Pınarbaşı-Sarız, Pınarbaşı-Göksun, Karayün-Celalli, Kangal-Gürün, Kangal-Suçatı, Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik, Çamlıbel-Sivas il sınırı, Tokat il sınırı-Yıldızeli, Elbistan-Nurhak-Kurudere, Kangal-Gürün ayrımı-Yağdonduran, Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal, Kangal-Alacahan-Hekimhan, Konya-Seydişehir, Akçakent-Çiçekdağı, Konya-Karapınar, Şalpazarı-Sis Dağı, Sis Dağı-Erikbeli, Konya-Obruk, Divriği-Arapgir, Konya-Beyşehir, Konya-Cihanbeyli, Ağaçören-Ortaköy, Kadınhanı-Polatlı, Kızıldağ-Altköy, Zara-İmranlı-Kızıldağ, Zara-Refahiye, Konya-Kadınhanı, Pınarbaşı-Gürün-Darende, Göksun-Kahramanmaraş (TIR trafiğine kapalı), Anamur-Ermenek, Niğde-Çiftlik, Eymir-Aydıncık, İmranlı-Karacaören, Cankurtaran-Sarıveliler, Kangal-Sincan Ayrımı-Divriği, Altunhisar-Çiftlik-Niğde, Taşkent-Sarıveliler, Seydişehir-Akseki (Alacabel Mevkii), Bozkır-Kuruçay, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Kayseri-Develi, Haçka Yaylası-Yerlice, Gürün-Elbistan, Dicle-Hani, Kulp-Muş, Nemrut Dağı, Hasköy-Kavakbaşı, Mansurlu-Yahyalı, Tufanbeyli-Ayvat, Başyala-Ermenek, Göksun-Geben, Ermenek-Bucakkışla, Boylu-Çağlayacancerit, Kağızman-Cumaçay, Kağızman-Ağrı, Kahramanmaraş-Göksun (Püren Yolu), Hamsiköy-Zigana”