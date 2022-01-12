Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı 4 ilçede eğitime ara verildi

Dersim'de etkili olan kar yağışı nedeniyle üç ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde kar yağışı 4 gündür aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

Hozat- Karaoğlan-Ovacık yolunun 28-59 kilometreleri arası da güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, yurttaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini söyledi.