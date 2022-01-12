İstanbul'da kar yağışı başladı, Trakya'da ise fırtına etkili oluyor

İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerdeyse kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Büyükçekmece ve Çekmeköy'de zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı görülürken, sağanağın sürdüğü Sarıyer'in sahil kesiminde ise kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Deniz seferleri iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan duyuruya göre, fırtına nedeniyle 07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde bazı İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Trakya'da da kar ve fırtına etkisini sürdürüyor

Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın bazı bölgelerinde kar devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu Edirne'de, yağışın ardından bazı bölgelerde buzlanma oluşurken kar yağışının devam ettiği bildiriliyor.

Keşan, Enez ve Uzunköprü ilçeleri ile Balkanlar'a yakın sınır köylerde kar aralıklarla sürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde gece başlayan kar, sabah kent merkezinde de etkisini gösterdi. Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara yollarında şiddetini artıran kar, bölgeyi etkisi altına almış durumda.

Hayrabolu ilçesinde belediye ekipleri, tuzlama ve küreme, yüksek kesimlerde ise yol açma çalışması yapıyor. Malkara, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde de kar devam ediyor.

Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan, kentte dün akşam hızı zaman zaman saatte 106 kilometre çıkan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bazı ev ve iş yerlerinin ise camları kırıldı.

Kırklareli Valiliği, dün yaptığı açıklamayla olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verdiğini duyurmuştu.