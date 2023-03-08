Kaptan 'vapurda köpek var' diyerek seferi iptal etti, İBB inceleme başlattı

İstanbul’da Kadıköy-Beşiktaş vapuruna "sahipsiz" köpeklerin bindiği gerekçesiyle kaptanın seferi yapmaması ve yolcuların inmesini istemesi nedeniyle inceleme başlatıldı.

Kadıköy’den Beşiktaş’a gitmek üzere vapura binen yolcular, vapur kalkmayınca yetkililerden bilgi almak istedi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre gemi kaptanı vapura binen köpek inmeden kalkamayacağını söyledi.

Vapurdakiler, kaptanın tavrına tepki göstererek, hayvanın çipli ve aşılı olduğunu belirtti. Bir süre sonra durumu alkışlarla protesto eden yurttaşların da vapurdan inilmesi istendi. Yapılan anonsta “Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır. Gemimiz boş olarak hareket edecek, gemide yolcu kalmaması rica olunur” ifadeleri kullanıldı. 09.15'te yapılması planlanan seferde vapur, 09.36'da hareket etti.

Şehir Hatları soruşturma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Şehir Hatları’nın açıklamasında "sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların vapura bindiği" belirtildi.

Açıklamada, “Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız” dendi.