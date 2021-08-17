Kaplumbağa üreme alanını piknik yeri yaptılar

Türkiye’nin resmî olarak envanterine aldığı ve kabul ettiği 21 deniz kaplumbağası üreme kumsalından biri olup 2009/10 sayılı Genelge’nin yanı sıra Barcelona ve Avrupa Yaban Hayatını Koruma gibi uluslararası sözleşmeler gereğince özel koruma statüsünde olan Anamur Kumsalı, MHP’li belediyenin ve özel işletmelerin saldırısı altında.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 31 Mayıs 2019 tarihinde Anamur Belediyesi tarafından Karaağaç yuvalama kumsalına piknik alanı yapılmak üzere yaklaşık 7 dönümlük kum ve kumul alana toprak dökülerek, çim ve ağaç dikildi. Deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarını korumaya dair kuralları belirleyen 2009/10 sayılı Genelge’yi ve Kıyı Kanunu’nu ihlal eden bu yasa dışı çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından durduruldu. Hatta Doğa Koruma ve Millî Parklar Mersin İl Müdürlüğünce Anamur Belediyesi'ne idari para cezası ve dökülen toprağın kaldırılıp sahanın rehabilite edilmesi için 15 Temmuz 2019 tarihine kadar süre verildi.

Ancak 2020 sonu, 2021 yılı başı itibarıyla, doğal habitatın bozulmasına neden olacak şekilde kumsala ve kumul alana dökülen toprak hâlâ kaldırılmadığı gibi, dökülen toprağın ve dikilen ağaçların bir kısmı, kış aylarında yükselen deniz dalgalarıyla sürüklendi.

Doğa tahribatına neden olan Anamur Belediyesi'ne karşı çevre mücadelesi

Deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalına belediye tarafından toprak dökülmesi ile başlayan piknik alanı yapma girişimi, farklı habitat tahribatları ile devam etti. Anamur Belediyesi, iki farklı bakanlık tarafından verilen durdurma kararlarına uymayıp sahadan el çekmeyince, Anamurlu doğa korumacıların kurduğu Anamur Çevre Platformu ve MERÇED Anamur Temsilciliği tarafından çevre mücadelesi başlatıldı.

MHP’li Belediye Başkanı'ndan çevrecilere: Lümpen, dış destekli, provokatör…

Yaşadığı bölgenin doğasını korumaya çalışan vatandaşlar gerçekleştirdikleri eylemlerden sonra MHP’li Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ın suçlamalarıyla karşılaştı. Çevrecileri “edebiyat parçalama heveslisi” olarak nitelendiren Kılınç şunları söyledi:

"Son günlerde çevrecilik adına, ideolojik bakışla düşmanlık yapılmaktadır. Birtakım malum çevreler, şimdiye kadar ihmal edilmiş, halkımızın huzur içinde dinlenebileceği, piknik, mesire alanı, halk plajını engelleme gayreti içindedirler. Ben seçim öncesi vadettiğim sözlerimin arkasındayım. Polemik konusu bulamadığı zaman kendisiyle dövüşen 3-5 kişinin kendini tatmin için edebiyat parçalama heveslerine tabiatı kurban edemem.

Çevrecilik aynı zamanda yaşadığı mahallin çevresinin düzenli olmasını istemektir. Dokuyu bozmadan yapılan düzenlemeye karşı çıkmak lümpen çevreciliktir. Ülkemizin her yerinde Alman vakıflarının çevre istismarcılarının bazılarını destekledikleri, çeşitli eylemlerle provokatörler vasıtasıyla muhalif çevreleri harekete geçirmeye çalıştıkları tarafımızca bilinmektedir. Yüksek çevre hassasiyeti olan bizler ise ezelden çevreciyiz."

İşgalci belediye ve işletmecilere müdahale edilmedi

Bugüne kadar Karaağaç bölgesinde belediye tarafından, kumsalın diğer bölümlerinde ise özel işletmeciler tarafından gerçekleştirilen ihlallere karşı yetkililer tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadı. Neredeyse tüm yuvalama kumsalı, caretta caretta deniz kaplumbağaları ile yumuşak kabuklu Nil kaplumbağalarına yuvalama alanı bırakılmayacak şekilde işgal ve tahrip edilmiş durumda.

İç hukuk yollarını tüketen MERÇED Bern Konseyine başvurmak zorunda kaldı

Belediyenin iki bakanlık tarafından verilen durdurma kararlarına uymadığını ve bakanlıklarca da bu işin ciddiye alınmadığını gördükten sonra durumu Uluslararası Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Koruma Birliği (MEDASSET) aracılığıyla Bern Konseyi’ne iletmek zorunda kaldıklarını belirten MERÇED temsilcileri, ilerleyen aşamalarda, belediye ve kumsalın 1. koruma bölgesi (kıyıdan itibaren ilk 65 metre) içinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından yuvalama kumsalına yapılan tüm saldırıları rapor ettiklerini ve mücadeleye ara vermediklerini vurguluyor.

Gelinen son aşamada, hükümet yetkilileri olayın üstünden geçen iki kış boyunca deniz tarafından alınan toprağın kalanını gecikmeli olarak kaldırsa da saha rehabilite edilmediği için oldukça kötü durumda.

Eylül ayında Bern Konseyi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıda durumun değerlendirmeye alınacağını bildiren MERÇED yetkilileri, konseye sunacakları raporda 2019’dan bu yana bölgede yaşanan usulsüzlükleri ve çevre tahribatını dile getireceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.