Kapıyı göstermişti: Erdoğan'ı bir tek o alkışlamadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demiş, bu sözlerin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'nin dünkü grup toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü.

O an kameralara da yansırken, tablonun AKP'deki krizi gözler önüne serdiği öne sürüldü.