Kapanan şirket sayısı bir yılda yüzde 52 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Şubat’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şubat ayında 1225 şirket kapandı ve yılın ilk iki ayında kapanan şirket sayısı 2 bin 871'e çıktı. 2022’nin ilk 2 ayında ise toplam 1894 şirket kapanmıştı.

Böylece kapanan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 52, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42, artmış oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 20,4 azaldı.

Kurulan şirket sayısına bakıldığında ise, Şubat 2023'te, Şubat 2022'ye göre kurulan şirket sayısının yüzde 3,8 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının da yüzde 15,7 azaldığı görüldü. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 51,1 arttı.

En çok kapanma toptan ve perakende ticarette

TOBB verilerine göre, Şubat 2023'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 243'ü ticaret, 1.339'u imalat ve 1.330'u inşaat sektöründe kuruldu.

Şubat 2023'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 612'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 554'ü inşaat, 191'i imalat sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 368'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 175'i imalat, 147'ü inşaat sektöründe yer alırken; bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 715'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 296'sı inşaat, 208'i imalat sektöründe yer aldı.