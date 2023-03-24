İhalelerin adresi hep aynı şirket: Hastane yapımı da Hacıosmanoğlu’na gitti

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 18 Ocak’ta 'İstanbul Haseki 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapımı' için ihaleye çıktı. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, ihaleye altı şirket teklif sunarken dört teklif 'geçerli' sayıldı. Bitiş tarihi Eylül 2025 olarak belirlenen projeyi de 1 milyar 689 milyon 640 bin TL’ye en düşük teklifi veren ATR Yapı Proje Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Kasım 2013’te kurulan şirketin yönetiminde ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim yer alıyor.

Gezi'de AKP'nin mitingine katılmıştı

Birçok kamu ihalesinde adı duyulan şirketin sahibi ise Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu. Hacıosmanoğlu, 2013’teki Gezi eylemleri sırasında AKP’nin İstanbul Kazlıçeşme’de düzenlediği mitinginde yer aldı. O dönemde kulüp başkanı olan Hacıosmanoğlu, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Hacıosmanoğlu ise “Benim gidiş sebebim, Gezi Parkı’ndaki eylemlerle ilgili değildir. Ben, başörtüsü mağduruyum. Geniş bir ailem var. Ablamın kızı, üniversitede okurken ilk 3 sene çok başarılıydı ama 4’üncü sınıfta başını açmadığı için mezun olamadı. Eşim de mimarlık kazandığı halde okuyamadı. Mağdur taraftan biri olarak tavrımı göstermek istedim ve o yüzden oraya gittim” demişti.

İktidara desteğin 'ödülü'

2015’ten bu yana 25 kamu ihalesi alan şirket 5 milyar 220 milyon 778 bin 430 TL kazandı. Şirket, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden 3 milyar 900 milyon 6 bin TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan 752 milyon 520 bin TL ve Kartal Belediyesi’nden 20 milyon 554 bin 964 TL’lik ihaleler aldı. Şirket, Sakarya Pandemi Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi, Sinop Merkez Atatürk Devlet Hastanesi ve Muğla Bodrum Devlet Hastanesi projelerinin de sahibiydi.