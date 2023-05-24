Kapalıçarşı’da dolar kuru 21 liranın üzerine çıktı

Seçimin ikinci turuna günler kala döviz kurları güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna birkaç gün kala döviz kurları, Çarşamba gününe yükselişle başladı.

Dolar/TL 19,87’den işlem görüyor. Dolar kuru, Salı gününü 19,85’ten tamamladıktan sonra sabah seansında 19,90’u görmüştü.

Avro/TL ise 21,46 seviyesinden alıcı buluyor. Avro kurunun önceki kapanışı 21,40 liraydı.

Kapalıçarşı’da ise dolar kuru 21 liranın, avro kuru 22 liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı’da dolar/TL 21,25, avro 22,88’den fiyatlanıyor.

Avro/dolar paritesi ise 1,07’den satılıyor.

Haber

Türkiye’de dolar kaç lira?