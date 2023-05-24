Kapalıçarşı’da dolar kuru 21 liranın üzerine çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna birkaç gün kala döviz kurları, Çarşamba gününe yükselişle başladı.
Dolar/TL 19,87’den işlem görüyor. Dolar kuru, Salı gününü 19,85’ten tamamladıktan sonra sabah seansında 19,90’u görmüştü.
Avro/TL ise 21,46 seviyesinden alıcı buluyor. Avro kurunun önceki kapanışı 21,40 liraydı.
Kapalıçarşı’da ise dolar kuru 21 liranın, avro kuru 22 liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı’da dolar/TL 21,25, avro 22,88’den fiyatlanıyor.
Avro/dolar paritesi ise 1,07’den satılıyor.