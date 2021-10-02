'Kanunlaşan 83 tekliften 62'sini yüksek mahkemeye taşıdık'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin Bolu Abant’taki “CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” kampında yaptığı basın toplantısında "CHP, bin 907 adet kanun teklifi verdi. Bir tanesi bile, bırakın TBMM Genel Kurulu’na inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi" dedi.

Anka'nın haberine göre 83 kanun teklifinin kanun haline geldiğini söyleyen Altay, "Biz maalesef bunun 62 tanesini Anayasa’ya aykırılıktan dolayı yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Muhalefetin haklarının verimli kullanılması noktasında değerlendirmeler yapıyoruz" dedi.

Altay şöyle konuştu:

"27. dönemde CHP, bin 907 adet kanun teklifi verdi, 2018’den 2021’in eylülüne kadar. Bir tanesi bile, bırakın TBMM Genel Kurulu’na inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi. CHP’li milletvekilleri, 33 bin soru önergesi verdiler. Yine bir ayıp, 27 bini süresi içinde cevaplanmadı. Uluslararası anlaşmaları kenara koyuyorum. 83 kanun teklifi, kanun haline geldi. Biz maalesef bunun 62 tanesini Anayasa’ya aykırılıktan dolayı yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Bunun için yasama kalitesini, hem muhalefetin haklarının verimli kullanılması ve sonuç alınması konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. 5. yasama yılında CHP yine sokakta, mutfakta ne yaşanıyorsa; bütün sorunları TBMM Genel Kurulu’nda gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye devam edeceğiz."