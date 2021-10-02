'Kanunlaşan 83 tekliften 62'sini yüksek mahkemeye taşıdık'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin Bolu Abant’taki “CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” kampında yaptığı basın toplantısında "CHP, bin 907 adet kanun teklifi verdi. Bir tanesi bile, bırakın TBMM Genel Kurulu’na inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi" dedi.
Anka'nın haberine göre 83 kanun teklifinin kanun haline geldiğini söyleyen Altay, "Biz maalesef bunun 62 tanesini Anayasa’ya aykırılıktan dolayı yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Muhalefetin haklarının verimli kullanılması noktasında değerlendirmeler yapıyoruz" dedi.
Altay şöyle konuştu: