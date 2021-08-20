Kanarya Adaları açıklarında göçmen teknesi faciası: 39 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’na gitmeye çalışan 40 göçmenin bulunduğu botun Atlantik Okyanusu’nda batması sonucu 39 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya menşeli EFE’nin Kanarya Adaları Acil Yardım Kurumu yetkililerine dayanarak yayımladığı habere göre, Kanarya Adaları’nın 250 kilometre kadar açığında göçmenleri taşıyan botun yarı batmış ve devrilmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Botta bulunan 30 yaşlarındaki kadın göçmenin hayatta kalmayı başardığını ve yanındaki iki kişinin ölü olduğunu belirten yetkililer, dramatik olaydan kurtulan kadının botta 40 kişi olduklarını söylediğini ifade etti.

Sıvı kaybı başta olmak üzere bazı sağlık sorunları bulunan kadın helikopterle hastaneye nakledildi.