BM Mülteci Ajansı: 47 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğü tekne faciası krize dikkat çekiyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteci Ajansı (UNHCR), Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknede bulunan 47 kişinin ölmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kurumlar denizde daha fazla trajediyi önlemek için acilen daha fazla desteğe duyulan ihtiyacı vurguladı.

3'ü çocuk 54 kişiyi taşıyan tekne, 3 Ağustos'ta hareket etti. Denizde iki gün geçirdikten sonra motor arızası yaşayan yeknede, yolcular yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldı. 16 Ağustos'ta Moritanya sahil güvenlik tarafından bulunduğunda, gemide sadece yedi kişi hayattaydı.

Hayatta kalanlar tıbbi tedavi için Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentine götürüldü. Durumu ağır olan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. UNHCR, yardım sağlamak ve hayatta kalanların uluslararası korumaya ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını duyurdu.

Söz konusu facia, aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybetmesinden sadece 10 gün sonra geldi. Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça, ölümlerin sayısının da arttığına işaret eden UNHCR, bu yılın Ocak ayı itibarıyla 350'den fazla insanın öldüğünü, 8 bin'den fazla mülteci ve göçmenin bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya ulaştığını hatırlattı.

Ekim 2020'den bu yana, Moritanya kıyılarında 1.200'den fazla kişi "kurtarıldı" ve IOM tarafından kurulan ilk yardım programının bir parçası olarak tıbbi yardım aldı.

IOM ve UNHCR, yaptıkları ortak açıklamada tarama, tıbbi ve psikososyal yardım da dahil olmak üzere hayat kurtaran müdahalelerine devam edebilmek için daha fazla destek talep etti.

UNHCR'nin Moritanya Temsilcisi Maria Stavropoulou, "Birinci önceliğimiz, Mültecilere İlişkin Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin hedefleri doğrultusunda, mülteci ve göçmenlerin Akdeniz'de yaptıkları tehlikeli yolculuklara güvenli ve uygulanabilir alternatifler sunmaktır" dedi.

Stavropoulou, “UNHCR, bu güzergahlarda seyahat eden uluslararası koruma ihtiyacı olanların tespitini artırmak ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerde yardım sağlamak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

IOM'nin Moritanya'daki Misyon Şefi Boubacar Seybou, örgütün denizde kurtarılan birçok kişinin idari gözaltına alınmasından endişe duyduğunu söyledi.

IOM ve UNHCR, uluslararası toplumu, uluslararası korumaya ve diğer özel ihtiyaçlara sahip kişileri belirlemeye ve onlara yardım etmeye, güvenli ve yasal yollar oluşturmaya, gözaltına alternatifler oluşturmaya ve Moritanya kıyılarında arama ve kurtarma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemeye çağırdı.