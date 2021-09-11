'Kanalizasyon içme suyu rezervine karışıyor'

Antalya Kent Konseyi, Karacaören Barajı’nın ağır kirlilik taşıyan sularının kente içme suyu olarak verilmesini sağlayacak projenin durdurulması çağrısında bulundu. Projeyle ilgili ihalenin yapılmasının üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen konuyla ilgili açıklama yapılmadığına işaret eden Antalya Kent Konseyi’nin konuyla ilgili açıklamasında, "Dünya Covid-19 pandemisiyle uğraşırken ve sağlıklı yaşam hassasiyeti bu kadar gündemdeyken Antalya’ya çinkodan siyanüre ağır metallerle dolu, kirliliğin had safhada olduğu yapılan analizlerle ortaya çıkarılan Karacaören Barajı’ndan içme suyu temin edilmesinde ısrar edilmesi büyük bir yanlıştır" ifadelerine yer verilerek DSİ ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne projeden vazgeçme çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin turizm başkenti olarak görülen Antalya 2,5 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin beşinci büyük kenti haline geldi. İl nüfusunun yarıdan fazlası ise dört ilçeye ayrılan Antalya kent merkezinde yaşıyor. Su kaynakları açısından şanslı iller arasında yer alan kentte son yıllarda hızla artan betonlaşma ve kirlilik, karstik bir coğrafyaya sahip olan Antalya’nın sularını da tehdit ediyor.

Yarım bırakılan proje 2021'de yeniden ihale edildi

Yıllardır büyüyen kentin su ihtiyacını karşılamak için tartışılan senaryolardan biri olan Karacaören Barajı'ndan su temini için planlanan proje, 2014 yılında uygulamaya konuldu. Kent konseyi, kamuoyu ve meslek odaları ise içme suyu niteliği taşımayan Karacaören Barajından su alımına karşı çıkmıştı. Yaklaşık dörtte birlik kısmı tamamlanan ancak 2017’de yarım kalan su isale hattı projesi için Şubat 2021’de yeniden ihaleye çıkıldı.

'Yukarı havzanın kanalizasyonu içme suyu rezervine akıyor'

DSİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ihalenin hangi firmaya verildiğine yönelik bir açıklama yapılmazken, Isparta kentinin atık sularının halen arıtılmadan baraj gölüne karışması tepki çekiyor. Karacaören Barajı'nın su toplama havzasında ayrıca büyüklük küçüklü birçok yerleşimin kanalizasyonu da arıtılmadan içme suyu rezervine akıyor.

Baraj gölü için özel hüküm çıkarıldı ama uygulama yetersiz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2017’de çıkardığı Karacaören Barajı Özel Hükümleri içme suyu rezervi olarak ayrılan baraj gölünü kirlilikten korumayı amaçlıyor ancak bu konuda atılan adımlar henüz beklenen düzeyde değil. Adeta atık deposuna dönüşen Karacaören 2 Barajından alınacak suların arıtma işleminden geçirildikten sonra Antalya’ya içme suyu olarak verilmesi projesine yönelik tepkiler ise sürüyor.

Kent Konseyi bir kez daha uyarıda bulundu

Antalya Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, ihalenin üzerinden 6 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen ihale sonucuna ilişkin bir açıklama yapılmadığına dikkat çekilerek, “İhalenin sonucuyla ilgili açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açıklama yapılmalıdır” denildi.

Maliyeti 700 milyon TL olarak açıklanan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projesine ilişkin açıklamada, “Dünya Covid-19 pandemisiyle uğraşırken ve sağlıklı yaşam hassasiyeti bu kadar gündemdeyken Antalya’ya çinkodan siyanüre ağır metallerle dolu, kirliliğin had safhada olduğu yapılan analizlerle ortaya çıkarılan Karacaören Barajı’ndan içme suyu temin edilmesinde ısrar edilmesi büyük bir yanlıştır” ifadelerine yer verildi.

'Projeden vazgeçin' çağrısı

“Antalya Kent Konseyi olarak, projenin tarafları olan DSİ ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Karacaören Barajı’ndan Antalya’ya içme suyu temin projesinden vazgeçilmesini istiyoruz ve bu projeden vazgeçildiğini de kamuoyuna bir an önce duyurulmasını bekliyoruz. Bu projeden vazgeçilmelidir. Antalya halkının üstün yararı doğrultusunda, halk sağlığını dikkate alacak daha ekonomik, daha temiz ve daha sağlıklı içme suyu projelerinin hayata geçirilmesi konusunda ısrarcıyız."